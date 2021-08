Halo Infinite: la Campagna non è stata mostrata, 343I risponde ai fan delusi

Halo Infinite è stato mostrato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021 e ha parlato brevemente della modalità multigiocatore e della prima Stagione. Non è però stata mostrata la campagna, con grande delusione dei giocatori. 343 Industries ha quindi risposto ai fan.

Joseph Staten, Head of Creative per Halo Infinite, ha scritto sul sito ufficiale (in traduzione): "Prima di salire sul mio volo, ho avuto la possibilità di leggere alcuni dei commenti online, e ho sicuramente percepito la delusione per non aver visto il gameplay della campagna durante la trasmissione. Quindi, ho voluto cogliere questa opportunità per: (1) fare luce sul perché abbiamo scelto di non mostrare la Campagna in questo momento e (2) dissipare le vostre preoccupazioni su dove si trova la Campagna a questo punto del processo di produzione.

Come ho menzionato nell'aggiornamento di sviluppo della scorsa settimana, l'intero team di Halo Infinite è in modalità di chiusura. Questo significa che abbiamo finito il lavoro sulle caratteristiche e ci stiamo concentrando sulla eliminazione dei bug ad alta priorità. Stiamo passando molto tempo a giocare al gioco, verificando le correzioni e, in generale, facendo tutto il possibile per garantire che la campagna (e il multiplayer!) funzioni alla grande su tutte le piattaforme, da una Xbox One originale di 8 anni fa a un PC nuovo di zecca e ultraspecializzato. Questo è un compito molto impegnativo, anche per un team grande ed esperto.

Halo Infinite ci porterà su Zeta Halo

Per molti versi, chiudere un gioco è come essere all'approccio finale per l'atterraggio di un aereo. E se mi perdonate un po' di fanatismo aeronautico, l'intero team si trova essenzialmente in una "cabina di pilotaggio sterile", vale a dire: siamo in una fase critica del volo che è Halo Infinite, quindi è estremamente importante evitare distrazioni e rimanere concentrati solo sui compiti critici della missione. Per la Campagna, questo significa mettere il massimo sforzo per assicurare che l'esperienza aperta e piena di avventure che tutti voi giocherete l'8 dicembre sia la migliore possibile. E le demo di gameplay e i trailer non solo richiedono un enorme sforzo per essere realizzati bene, ma sottraggono anche del tempo al lavoro sui bug e ad altri compiti.

Vorrei condividere, tuttavia, che proprio prima di partire per Los Angeles, ho dovuto mettere in pausa un playthrough completo della Campagna che ho iniziato alla fine della scorsa settimana. Sto puntando al 100%, il che significa completare tutte le missioni primarie e secondarie, trovare tutti i collezionabili, ecc. Ho giocato più volte alla Campagna di Infinite. Ma ogni volta che lo faccio, trovo sempre qualcosa di nuovo, nascosto su Zeta Halo. A volte si tratta di piccoli pezzi di narrazione ambientale, come una postazione di ricognizione dei Marine abbandonata ma disperatamente difesa, in alto su una montagna solitaria (fortunatamente, i banditi hanno perso il fucile da cecchino S7 completamente carico che i Marine hanno lasciato). A volte si tratta di incontri di combattimento con uno scripting subdolamente raffinato, per esempio: una base operativa avanzata dell'UNSC che sembrava abbandonata... finché non ho sentito le risate e gli scherni di più Elites con la spada energetica e l'occultamento, mentre inciampavo nella loro trappola.

Spero che tutti voi siate confortati dal fatto che, onestamente, non vedo l'ora di tornare a casa, accendere la build e premere "Continua" sulla campagna. Non importa quante volte io giochi, Halo Infinite rimane, fondamentalmente, super divertente da giocare e siamo molto ansiosi di condividere tutto il divertimento con voi attraverso il gameplay, i trailer e altri contenuti una volta che avremo portato questo aereo al sicuro a terra. Ma per ora, è tempo di concentrarsi nella cabina di pilotaggio, mentre ci concentriamo sull'atterraggio. Per favore, tenete le cinture allacciate e grazie per la vostra pazienza e il vostro supporto."

Pare quindi che 343 Industries abbia preferito dedicare tutto il tempo a disposizione per lavorare ad Halo Infinite, piuttosto che investire risorse per trailer e presentazioni. Ecco data d'uscita ufficiale e trailer dalla Gamescom 2021.