Amazon Gaming Week: forte sconto per l'ASUS ROG Strix SCAR 17, un laptop da gioco top di gamma

Anche ASUS ha puntato i riflettori sui portatili da gioco con le offerte della Amazon Gaming Week, a partire dall'ASUS ROG Scar 15 nella versione con pannello da 240 Hz. Ma la promozione include anche un modello che si spinge oltre, puntando al massimo in ogni comparto.

L'ASUS ROG Strix SCAR 17 porta le cose su un livello decisamente più elevato, non tanto per lo schermo 1080p, che comunque è superiore con un refresh di 300 Hz, quanto per il resto della componentistica che include un potente Ryzen 9 5900X, 32 GB di memoria, due unità SSD da 1 TB in RAID 0 e la NVIDIA GeForce RTX 3080, la soluzione top di gamma mobile con ben 16 GB di VRAM. Da qui un prezzo decisamente elevato, ma comunque in forte ribasso, con uno sconto di 300 euro, e più basso di sempre.

L'ASUS ROG Strix SCAR 17 fa le cose sul serio con un hardware top di gamma al servizio di uno schermo da 300 Hz di refresh

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.