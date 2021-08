Amazon Gaming Week: l'ASUS ROG Strix SCAR 15 con schermo da 240 Hz al prezzo più basso di sempre

Anche ASUS ha tirato fuori un asso dalla manica per le offerte della Amazon Gaming Week, offrendo un potente laptop con schermo ad alto refresh a un prezzo decisamente allettante.

L'ASUS ROG Strix SCAR 15 è un laptop da gioco notevole, equipaggiato con un ottimo processore Intel Core i7-10875H, una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER capace di dare grandi soddisfazioni nel gaming, due unità SSD da 512 GB e uno schermo ad altissimo refresh da 240 Hz. Abbastanza per giocare a qualsiasi titolo al meglio, o quasi, spendendo 1599 euro grazie a uno sconto di 700 euro sul prezzo base e di 200 euro su quello ribassato di giugno.

L'ASUR ROG Strix SCAR 15, un potente laptop nella versione con schermo da 240 Hz di refresh

