Destiny 2: La Regina dei Sussurri, l'anteprima del reveal mostrato al Destiny 2 Showcase

Una nuova espansione che, per la prima volta, potrà essere giocata in modalità cross-play . A partire da ieri, infatti, Bungie ha attivato questa funzionalità nel suo gioco, liberando finalmente Destiny 2 dai vincoli di piattaforma e consentendo ai Guardiani di tutto il mondo di diventare finalmente un'unica comunità in grado di condividere gioie e dolori, vittorie e sconfitte.

Ci sono voluti sette anni per arrivare qui. Sono solo parole, recitava una celebre canzone del decennio scorso, eppure in questo caso così non è. Per Bungie non lo è più da prima di Destiny 2: Oltre la Luce , da quando lo sviluppatore si è aperto al dialogo coi suoi fan e parlò di una progettualità a lungo termine. Il mondo degli MMO (genere che ricordiamo, nonostante le smentite iniziali, è pur sempre la base di Destiny 2), è complicato e pieno di insidie. Per questo, dunque, avere una Stella Polare che illumina il cammino è fondamentale. Da qualche anno, per Bungie, quella Stella Polare è il completamento del primo ciclo narrativo dell'universo di Destiny: quello della Luce e dell'Oscurità.

L'inganno di Savathun

Destiny 2: La Regina dei Sussurri: il design di Savathun

La lore dietro all'universo creato da Bungie in Destiny è immensa. Spesso e volentieri ci si dimentica di quanto sconfinata è diventata e di quanto ramificata sia. È dunque possibile che anche gli appassionati si siano persi qualche dettaglio qua e là. Per chi non lo sapesse, Savathun è la sorella di Oryx, il Re dei Corrotti sconfitto anni or sono nella prima grande espansione dell'originale Destiny. Da quel momento in poi, ogni singola azione compiuta da questo personaggio è stata fatta per condurci qui. La caratteristica principale di Savathun, quella che la differenzia dalle altre sorelle, è la capacità di sortire inganni e strategie per spingere chiunque a fare un qualcosa che le porterà dei vantaggi. Quello che abbiamo visto ieri è la realizzazione del più grande di questi inganni, ovviamente architettato per raggirare noi Guardiani: l'unico ostacolo rimanente tra lei e il potere assoluto.

Negli anni l'ombra di Savathun aleggiava nell'aria per ricordare che prima o poi la Regina dei Sussurri sarebbe arrivata per presentare il suo conto. Forti della Luce dalla loro parte, però, i Guardiani si sono crogiolati nella convinzione che lei, seppur astuta e calcolatrice, non avrebbe mai potuto nulla contro i "prescelti del Viaggiatore". Ebbene, come mostratoci ieri, tale convinzione il 22 febbraio verrà meno, dato che Savathun non è solo entrata in possesso della Luce, ma ha anche replicato gli Spettri, rendendo di fatto "immortali" (a meno che non si distrugga lo Spettro) le unità d'élite a cui ha donato la Luce. Arroccata nel suo Tronomondo, toccherà a noi Guardiani cercare un modo per sventare quella che ad oggi è la più grande minaccia che si troveranno ad affrontare.

Destiny 2: La regina dei Sussurri: i nuovi nemici

Questo è in breve ciò che ci attende nella campagna de La Regina dei Sussurri. Un plot twist notevole quello elaborato dalle menti creative di Bungie e che dovremo capire dove porterà e che sviluppi causerà per il prosieguo della storia. Una scelta, quella di offrire la Luce ai nemici, che può cambiare drasticamente l'esperienza di gioco, dato che alcune unità avversarie saranno a tutti gli effetti dei Guardiani cattivi, ma che risulta davvero stimolante sulla carta. Anche le scelte effettuate a livello di ambientazione vanno nella direzione di qualcosa di molto più elaborato e ricco di significato, con il Tronomondo che pesca a piene mani dalle iconiche architetture dell'Alveare, ma che in alcuni frangenti ci ha ricordato le classiche immense fortezze fantasy (Minas Tirith ad esempio) rivisitate in salsa fantascientifica.