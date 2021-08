Destiny 2: La Stagione dei Perduti si mostra in trailer, le novità dei prossimi mesi

Quest'oggi è andato in onda un evento dedicato a Destiny 2 La Regina dei Sussurri, nuova espansione in arrivo a inizio 2022. Già ora, però, possiamo goderci qualche novità con La Stagione dei Perduti, che è stata mostrata in trailer da Bungie. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, La Stagione dei Perduti di Destiny 2 inizia oggi, 24 agosto 2021 e continuerà fino al 22 febbraio 2022. Come ci si aspetta da ogni nuova stagione, anche quella attuale propone un nuovo Pass Stagionale, nuovi Esotici, attività e nuove storie. Questa nuova fase di gioco ci porterà nella Dreaming City, aggiunta per la prima volta in Destiny 2 tramite l'espansione Forsaken (2018). I giocatori si incontreranno con Mara Sav. Il nostro compito sarà aiutarla.

Destiny 2 La Stagione dei perduti

Da ora, inoltre, è disponibile anche il cross-play: potrete ovvero giocare con amici che si trovano su una piattaforma diversa dalla vostra. Destiny 2 La Stagione dei Perduti ci accompagnerà quindi fino all'arrivo della prossima espansione.

Per scoprire tutti i dettagli su La Regina dei Sussurri, vi consigliamo di leggere la nostra notizia dedicata, con trailer e data di uscita.