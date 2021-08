Magic: The Gathering, set dedicato a Il Signore degli Anelli e una serie Netflix

Magic: The Gathering è stato protagonista stasera del Magic Showcase 2021, un evento durante cui Wizards of the Coast ha presentato le ultime novità riguardanti il celebre gioco di carte, fra cui un set de Il Signore degli Anelli e una serie Netflix, ma non solo.

Annunciate qualche tempo fa, le espansioni di Magic: The Gathering a tema Il Signore degli Anelli e Warhammer 40.000 sono state rivelate stasera nel dettaglio, insieme a un set dedicato a Street Fighter e a uno dedicato a Fortnite che andrano a espandere ulteriormente l'universo di Magic.

Appartenenti alla linea Universes Beyond, i set in questione faranno il proprio debutto a partire dal 2022 con l'espansione dedicata a Warhammer 40.000, che includerà quattro deck in cui non mancheranno gli Space Marine.

Magic: The Gathering, l'espansione dedicata a Warhammer 40.000

Nel 2023 sarà quindi la volta de Il Signore degli Anelli: Storie della Terra di Mezzo, che porterà lo spessore narrativo dell'opera firmata da J.R.R. Tolkien nell'ambito di un nuovo set con personaggi come Galdalf, Gollum, Frodo, Aragorn e tutti gli altri.

Per quanto riguarda invece Fortnite, il battle royale di Epic Games farà capolino in due speciali Secret Lair drop con ristampe mai viste prima.

Magic: The Gathering, il set de Il Signore degli Anelli

Infine sarà la volta di Street Fighter, che celebrerà il suo trentacinquesimo anniversario nel 2022 e sarà protagonista di un Secret Lair drop con i suoi personaggi iconici: il modo perfetto per festeggiare un evento così importante.

Ultima ma non per importanza la notizia di una serie Netflix di Magic: The Gathering che arriverà nel 2022 e includerà protagonisti vecchi e nuovi, reinventati per una storia completamente inedita. A fare da apripista al progetto ci sarà un romanzo dedicato al legame fra Gideon e Jace.