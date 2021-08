Destiny 2 La Regina dei Sussurri: trailer con data di uscita e novità

Nel mentre il mondo attende l'inizio della Gamescom 2021, Bungie ha anticipato tutti per presentare al mondo le ultime novità di Destiny 2: La Regina dei Sussurri. Con un nuovo trailer, il team di sviluppo ha svelato prima di tutto la data di uscita: 22 febbraio 2022. Inoltre, ha parlato delle novità di gioco.

In Destiny 2 La Regina dei Sussurri introdurrà la possibilità di creare le proprie armi definendone mod, aspetto e statistiche. Più utilizzeremo le armi, più obiettivi completeremo con esse e più le faremo salire di livello, più diventeranno potenti. Al lancio sarà possibile creare tutte le armi "Throne World", nuove armi dei Raid e le armi stagionali. Nel tempo saranno aggiunte più armi creabili. Ci sarà anche un nuovo tipo di arma, il Glaive, che permette di "eseguire potenti attacchi corpo a corpo, attacchi a distanza e attivare uno scudo energetico".

La campagna dedicata alla Regina dei Sussurri di Destiny 2 proporrà almeno una nuova location, Throneworld di Savathun (ovvero la Regina dei Sussurri): una nuova dimensione dove scopriremo la "verità" riguardo alla Luce e all'Oscurità. Gli sviluppatori affermano anche che se amate giochi come DOOM, Halo, Titanfall 2 e God of War, questa nuova espansione è fatta per voi. Ci sarà poi la modalità Legendary, nella quale i nemici colpiranno duro e il respawn sarà molto limitato. La difficoltà sarà alta ma varierà se giocheremo da soli o in compagnia, così da essere sempre equilibrata.

Destiny 2 La Regina dei Sussurri sarà pubblicato su Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, e Xbox Series X|S il 22 febbraio 2022 con cross-play e cross-save.