Battlefield 2042 in bundle con desktop e laptop con Nvidia RTX

Nvidia ha annunciato che Battlefield 2042 sarà in bundle con alcuni PC desktop e laptop con GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti e 3070 per un periodo limitato di tempo.

Come sappiamo Nvidia è il partner grafico ufficiale di Battlefield 2042 e lo sparatutto di DICE supporterà fin dal lancio su PC le tecnologie Nvidia DLSS e Nvidia Reflex.

"Grazie alla suite di tecnologie rivoluzionarie Nvidia, siamo in grado di rendere Battlefield 2042 la versione più avanzata di sempre a livello tecnologico. Nvidia DLSS e Nvidia Reflex offrono il massimo delle prestazioni, la migliore qualità dell'immagine e bassa latenza per un'esperienza competitiva senza precedenti. Siamo davvero entusiasti di collaborare con Nvdia - nostro partner ufficiale- per ottimizzare la piattaforma grafica per PC, con lo scopo di mostrare l'iconica guerra a tutto campo, una scala senza precedenti e campi di battaglia che mutano dinamicamente", afferma Seth Christie, responsabile della tecnologia per EA Studios Europe.

Battlefield 2042

I bundle includono una copia digitale dello sparatutto, nonché tutti i bonus pre-order, ovvero l'accesso anticipato alla open beta, un charm per le armi a forma di dinosauro, il coltello Baku ACB-90 e altro ancora. Per tutti i dettagli sui bundle di Battlefield 2042 vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione sul sito Nvidia, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Tra i numerosi bundle disponibili c'è anche il laptop Asus ROG Strix Scar con Ryzen 9 5900HX e RTX 3070 e il desktop Lenovo Legion T5 con AMD Ryzen 7 3700X e RTX 3070.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile per PS5, PC, Xbox Series X | S, PS4 e Xbox One a partire dal 21 ottobre.