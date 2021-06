Battlefield 2042 supporterà il DLSS di NVIDIA, come DOOM Eternal e Rust

Battlefield 2042 supporterà la tecnologia DLSS di NVIDIA, proprio come accaduto per DOOM Eternal nelle scorse ore e come accadrà per Rust a partire da domani, 1 luglio.

In uscita il 22 ottobre su PC e console, Battlefield 2042 potrà dunque trarre sostanziale vantaggio dalla sofisticata tecnica di super sampling, che consentirà di attivare il ray tracing pur garantendo ottime performance.

"I nostri amici di Electronic Art e DICE hanno appena annunciato che NVIDIA è il partner ufficiale della piattaforma grafica per PC di Battlefield 2042 e siamo davvero entusiasti di portare il DLSS di NVIDIA e NVIDIA Reflex su questo attesissimo gioco", si legge nel comunicato.

"Battlefield V è stato il primo gioco basato sul motore grafico Frostbite ad aggiungere il DLSS, Anthem è stato il secondo e Battlefield 2042 sarà il terzo."

"I giocatori con GeForce RTX stanno per ottenere un'esperienza di gioco incredibile in Battlefield 2042, grazie alla bassa latenza portata da NVIDIA Reflex e frame rate velocissimi senza sacrificare la qualità dell'immagine grazie al DLSS."

Come detto, lo stesso aggiornamento per il supporto del DLSS è disponibile per DOOM Eternal e arriverà domani anche per Rust.