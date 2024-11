Il prossimo Battlefield reintrodurrebbe una funzione eliminata da Battlefield 2042

Battlefield non è una serie annuale come Call of Duty, ma tende a uscire ogni pochi anni. Dopo le difficoltà vissute con il capitolo 2042, però, EA e DICE sembra si stiano prendendo il tempo necessario per lavorare al nuovo capitolo e fare in modo che sia adeguato alle aspettative dei fan sin dal lancio.

Cosa possiamo aspettarci da questo gioco, noto comunemente come Battlefiedld 6 ma al momento senza un nome ufficiale? Secondo un leaker, almeno una funzione rimossa da Battlefield 2042 tornerà.