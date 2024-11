Phil Spencer è contro le espansioni farlocche, Xbox prova a fare diversamente

Phil Spencer si è detto contrario alle espansioni farlocche, ovverosia i contenuti extra derivanti da materiali tagliati durante lo sviluppo del gioco base e non realizzati ex novo, dicendo che Xbox prova ad avere un approccio differente in tal senso.

Spencer ha assicurato che in Microsoft non ci sono degli obblighi da questo punto di vista, e cioè che gli sviluppatori non vengono costretti a produrre contenuti aggiuntivi che non siano frutto di una loro personale visione.

"Agli autori viene garantita la possibilità di decidere cosa vogliono fare con le loro storie, e credo sia un ottimo modo da parte nostra per riportare a bordo giocatori che magari nel frattempo hanno abbandonato la nave", ha detto il CEO di Microsoft Gaming.

"Non mi piacciono le espansioni che hanno un approccio manipolativo", ha continuato Spencer. "Voglio esperienze che possiedano un punto di vista peculiare e non, chessò, il terzo livello che il team di sviluppo ha tagliato prima di lanciare il gioco."