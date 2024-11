Il Tera Leak di Pokémon è terminato: il leaker vuole mettersi al sicuro prima di continuare

Il Tera Leak di Pokémon è terminato , almeno per il momento, e la fonte di queste informazioni circolate in rete nelle ultime settimane ha affermato che vuole nascondersi per la propria "sicurezza".

Cos'è il Tera Leak di Pokémon e cosa sta accadendo

Se però non avete ben chiaro di cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro. Lo scorso mese una persona non identificata è stata in grado di accedere in modo non autorizzato ai server di Game Freak, autori dei capitoli principali di Pokémon, ottenendo così un numero enorme di informazioni su tantissimi progetti di Pokémon.

In mezzo a tutto questo c'erano dettagli sul processo di sviluppo di vecchi capitoli, bozzetti di Pokémon mai realizzati e persino diari privati di sviluppatori tramite i quali comprendere alcune scelte creative. Inoltre, il leaker ha ottenuto anche l'accesso a delle versioni giocabili di futuri capitoli non ancora pubblicati (ma non ha condiviso nulla a riguardo).

Il leaker ha condiviso molto di quanto ha trovato nei server di Game Freak, ma pare che ora abbia deciso di fermarsi. A logica e in base al poco che è stato detto, possiamo supporre che tema che la sua identità venga scoperta e che un'azione legale lo raggiunga. Al tempo stesso, promette che in futuro, a un certo punto, il leaker condividerà "tuti i dati promessi". Il leaker ancora non sa dove condividerà tali informazioni, ma ha ancora dei metodi per "confermare la validità della fonte di questi leak".

