GCC Pokémon Pocket svela quando arriveranno gli scambi e nuove buste d'espansione

Il team di GCC Pokémon Pocket ha pubblicato un post su X dove ringrazia i giocatori per il supporto e parla dei contenuti in arrivo con i prossimi aggiornamenti maggiori in programma nelle prossime settimane e mesi, che includono nuove buste d'espansione, gli attesissimi scambi di carte tra giocatori, nonché nuove funzionalità.

Nel post gli sviluppatori affermano che prevedono di lanciare dei nuovi pacchetti entro la fine dell'anno. Non viene precisato quali sono le nuove espansioni in arrivo, ma stando a un recente datamine (via Contro LEAKS), sono in programma dei nuovi pacchetti di Geni Supremi per il 16 dicembre, mentre il 29 gennaio dovrebbe arrivare un set inedito. Chiaramente sono informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme ufficiali.