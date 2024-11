GCC Pokémon Pocket: tutte le missioni segrete e come completarle

Solo completandole saranno svelate insieme alle loro ricompense che vanno da una bellissima carta immersiva a degli emblemi unici, passando per un bel po' di clessidre per ridurre i tempi di attesa. Vi abbiamo già mostrato come ottenere la carta di Mew : in questa guida alle missioni segrete del GCC Pokémon Pocket vi spiegheremo come sbloccare tutte le altre.

Il GCC Pokémon Pocket è arrivato per gli smartphone Android e iOS dei fan dei mostri tascabili il 31 ottobre e in queste due settimane sono già stati scoperti e risolti ben sette enigmi nascosti. Queste missioni segrete non vengono segnalate nel menù apposito e non c'è modo di scoprirne i requisiti all'interno del gioco.

La ricompensa per questa missione consiste in 48 clessidre per la Pesca Misteriosa, 12 Clessidre Buste e 10 Buoni negozio. Questa missione è forse la più difficile da completare perché le versioni alternative di queste carte appaiono molto di rado nei pacchetti, ma. Se le vedete non lasciatevele scappare.

Tutte le missioni segrete del GCC Pokémon Pocket sono missioni a tema, questo vuol dire che per essere completate vi chiederanno di ottenere determinati set di carte. Il problema è che il gioco non vi dice quali e non vi avvisa nemmeno dell'esistenza di queste missioni.

Queste tre missioni segrete vi richiedono ciascuna di avere nelle vostre collezioni un determinato set di carte rare illustrazione (quindi con l'artwork che copre l'intera carta e uno speciale trattamento foil lungo i bordi) e offrono come ricompensa 36 clessidre per la Pesca Misteriosa, 12 Clessidre Buste e 10 Buoni negozio ciascuna. Ognuna di queste missioni è legata a uno specifico pacchetto di Geni Supremi, quindi, può essere completata solo aprendo bustine con il Pokémon a cui sono intitolate in copertina.

Questa sfida segreta ha un nome che descrive perfettamente i suoi requisiti: collezionare le quattro carte immersive di Geni Supremi : quella di Pikachu EX, quella di Charizard EX, quella di Mewtwo EX e quella di Mew la cui missione segreta vi spieghiamo in questa guida nel dettaglio .

Come collezionare in modo più efficiente nel GCC Pokémon Pocket

La chiave per completare le missioni segrete del GCC Pokémon Pocket è essere efficienti nel processo di apertura dei pacchetti e di selezione della Pesca Misteriosa. Innanzitutto, è indispensabile sapere in che pacchetto si trova la carta che state cercando e per scoprirlo vi basterà selezionarla nel cardex e scorrere leggermente in basso. L'artwork non sarà mostrato, ma subito sotto il nome e la rarità viene specificato in quale dei tre pacchetti si trova.

Fate molta attenzione a quale pacchetto state aprendo per capire se state andando nella direzione giusta in fatto di collezionismo

Mettere le carte nella lista dei desideri, poi, evidenzierà nella schermata della pesca misteriosa se nel pacchetto è presente una carta che desiderate, in questo modo sarà più semplice individuare a prima vista su quali pacchetti investire le proprie risorse. L'ultimo suggerimento che abbiamo è quello di fare attenzione, sempre nella Pesca Misteriosa, alla presenza di un iconcina a forma di libretto con una Poké Ball sopra, presente nell'angolo in basso a sinistra di ogni carta. Se vedete questa icona vuol dire che quella carta è già nel vostro card-dex.

Questi trucchetti saranno fondamentali se vorrete completare l'ultima missione segreta di questo gioco, anche lei invisibile. Il requisito è semplice: aggiungere 226 carte alla collezione: questo vuol dire avere una copia di ogni singola carta, dalla numero 1 alla numero 226. La buona notizia è che questo processo esclude tutte le rare illustrazione e le altre carte più difficili da trovare.

Per completare l'ultima missione segreta dovrete avere una copia di ogni carta dalla numero 1 alla numero 226, da Bulbasaur a Lt. Surge

La cattiva è che vi serviranno tutte le altre: non è come la missione di Mew che vi chiede di completare il Pokédex di Kanto per cui Venusaur va bene sia nella sua versione base sia in quella EX; dovrete avere tutte le versioni non-illustrazione di tutte le carte. La ricompensa per chi sarà così devoto al gioco saranno tre icone del profilo con le immagini dei tre protagonisti dei pacchetti quindi Mewtwo, Charizard e Pikachu.