Arcane: Stagione 2, l'Atto 2 si presenta in un trailer che offre qualche scorcio sulla nuova parte

L'Atto 1 è stato messo già a disposizione, a partire dal 9 novembre, mentre ora siamo in attesa dell'Atto 2, che arriverà questa settimana, il 16 novembre . Infine, l'Atto 3 è previsto per il 23 novembre, portando alla conclusione della serie.

Come abbiamo visto, infatti, la Stagione 2 di Arcane è divisa in tre parti , che fortunatamente non portano a un'eccessiva dilazione delle puntata lungo un arco di tempo troppo ampio, essendo tutte concentrate nel mese di novembre.

Arcane: Stagione 2 è arrivato e ha già fatto sfaceli, confermandosi come una delle serie animate più amate e una delle produzioni Netflix di maggior rilievo, dunque tutti sono ora in attesa dell' Atto 2 , che porterà avanti la storia tra pochi giorni e che si presenta con questo nuovo trailer .

Una serie animata da record

Come abbiamo visto, la Stagione 2 di Arcane sarà l'ultima, dunque possiamo attenderci una degna conclusione di questa affascinante storia che ha catturato milioni di spettatori, sia fan di League of Legends che no.

L'Atto 2, come riportano Riot e Netflix, rappresenta "l'inizio della fine", con la storia che si dirige inesorabilmente verso una conclusione, che sembra essere alquanto drammatica, almeno per parte dei personaggi.

Il trailer "sneak peek" visibile qui sopra potrebbe contenere degli spoiler per chi non ha ancora visto il primo atto della Stagione 2, dunque guardate a vostro rischio e pericolo, anche se ovviamente non vengono approfonditi elementi critici della trama.

Nel frattempo, abbiamo visto che Arcane: Stagione 2 si è già piazzata in cima alle classifiche Netflix in oltre 60 paesi e attendiamo dunque di vedere dove arriverà con le altre due parti in arrivo, in una produzione che sembra essere anche la serie animata più costosa della storia.