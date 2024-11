Arcane risulta essere la serie animata più costosa della storia, ma Riot ha voluto puntare sulla qualità

Visti i precedenti in Netflix, un costo esorbitante come questo potrebbe mettere a rischio la serie a fronte di ascolti che non si rivelino abbastanza alti, ma la casa di League of Legends sembra molto convinta dell'approccio adottato finora, focalizzato sulla qualità .

Si parla di un budget da 250 milioni di dollari investito, a quanto pare per entrambe le stagioni di Arcane, che la renderebbe una serie da record sul fronte dei costi, ma è una cosa che non sembra turbare particolarmente Riot, sebbene Netflix sia notoriamente una compagnia che guarda molto al ritorno economico rispetto agli investimenti fatti.

In base a quanto riferito da alcune fonti interne che hanno parlato alla rivista Variety, sembra che la produzione di Arcane sia stata veramente colossale, risultando in un record come serie animata più costosa nella storia dell'intrattenimento di questo tipo.

Riot è convinta del proprio approccio

Secondo le fonti anonime che hanno parlato a Variety, questo aumento notevole dei costi deriverebbe anche dall'inesperienza di Riot nell'ambito delle produzioni televisive, ma sembra che la cosa non abbia spaventato affatto la compagnia, ancora convinta di proseguire con il suo approccio trans-media per le sue proprietà intellettuali.

"Le ambizioni nell'ambito dell'intrattenimento in generale non sono cambiate", ha detto il co-fondatore Marc Merrill, a prescindere dai costi e dagli eventuali risultati raggiunti da Arcane nel complesso, con la Stagione 2 che è ormai in arrivo, con uscita fissata per oggi, 6 novembre 2024.

"Non abbiamo mai avuto l'intenzione di operare come uno studio tradizionale con tempistiche tradizionali", ha spiegato Merrill, "Ciò che è cambiato, man mano che imparavamo qualcosa, erano le nostre aspettative nei confronti di noi stessi: ci siamo resi conto che per fare le cose per bene ci vuole molto più tempo di quanto ci aspettassimo all'inizio, e quindi abbiamo ricalibrato i nostri obiettivi di sviluppo e produzione e i nostri team tenendo conto di questo aspetto".

In ogni caso, "Siamo più che soddisfatti della spesa sostenuta per offrire uno spettacolo degno del tempo dei nostri giocatori", ha aggiunto il co-fondatore di Riot. D'altra parte, la Stagione 2 di Arcane è comunque l'ultima prevista per questo specifico arco narrativo, dunque qualsiasi siano i risultati la storia giungerà al termine.

Altro discorso riguarda il brand League of Legends in generale, visto che ci sono altri show e prodotti d'intrattenimento previsti a partire dal celebre MOBA per il prossimo futuro.