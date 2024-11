F.E.A.R Complete Pack, con tutti i giochi della serie, è disponibile in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming , è possibile acquistare F.E.A.R Complete Pack a un prezzo scontato. Originariamente a 55€, ora è disponibile a 10.12€ . Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 12.35€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In F.E.A.R Complete Pack, ti unirai al team d'élite First Encounter Assault Recon (F.E.A.R.) , incaricato di valutare e neutralizzare una misteriosa forza paramilitare che ha invaso un complesso aerospaziale. Con un'avvincente combinazione di azione e orrore, il gioco ti sfida a esplorare i segreti dietro questa minaccia sovrannaturale.

Cosa offre F.E.A.R Complete Pack

Il pacchetto include il gioco originale e due espansioni, F.E.A.R. Extraction Point e F.E.A.R. Perseus Mandate, che aggiungono nuove missioni e approfondiscono la trama dietro la spaventosa presenza di Alma e i segreti della Armacham Technology Corporation (ATC).

Uno screen dal gioco.

In Extraction Point, il team F.E.A.R. è costretto a trovare un punto d'estrazione alternativo dopo che il loro elicottero viene abbattuto, portando i giocatori in un'odissea per sopravvivere agli attacchi di Alma e alle forze paranormali. Perseus Mandate, invece, introduce un secondo team F.E.A.R. impegnato a scoprire il lato oscuro della ATC e a svelare ulteriori dettagli sul progetto segreto che ha dato origine agli eventi di F.E.A.R. L'esperienza multiplayer per questa espansione non è più disponibile, ma il gameplay rimane coinvolgente e carico di tensione.