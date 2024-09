Arcane Stagione 2 ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer

Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale di Arcane Stagione 2 con un nuovo trailer pubblicato in occasione della Geeked Week, e si tratta anzi di tre date, visto che la serie è stata divisa in tre parti, tutte in arrivo a novembre.

Se non altro, la divisione in tre parti non porta a un'eccessiva dilazione delle puntata lungo un arco di tempo troppo ampio, visto che tutte sono concentrate nel mese di novembre. Ecco dunque le date di uscita: l'Atto 1 sarà disponibile il 9 novembre, l'Atto 2 il 16 novembre e l'Atto 3 il 23 novembre.

Il tutto è stato presentato con un trailer davvero meraviglioso mostrato in occasione della Geeked Week, nello stile già affermato nella prima stagione e che tanto successo ha riscosso tra critica e pubblico.