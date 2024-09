Arcane annuncia la colonna sonora della Stagione 2, scopriamo i brani e gli artisti presenti

La colonna sonora della seconda stagione di Arcane è stata presentata ufficialmente da Riot Games e Virgin Music: sarà disponibile all'interno dell'album "Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack from the Animated Series)" e composta in totale da venti elettrizzanti singoli.

"I Can't Hear It Now" - Freya Ridings

"Sucker" - Marcus King

"Renegade (We Never Run)" - Stefflon Don, Raja Kumari ft. Jarina de Marco

"Hellfire" - Fever 333

"To Ashes And Blood" - Woodkid

"Paint The Town Blue" - Ashnikko

"Remember Me (Intro)" - d4vd

"Remember Me" - d4vd

"Cocktail Molotov" - ZAND

"What Have They Done To Us" - Mako, Grey

"Rebel Heart" - Djerv

"The Beast" - Misha Mansoor

"Spin The Wheel" - Mick Wingert

"Ma Meilleure Ennemie" - Stromae, Pomme

"Fantastic" - King Princess

"The Line" - Twenty One Pilots

"Blood Sweat & Tears" - Sheryl Lee Ralph

"Come Play" - Stray Kids, Young Miko, Tom Morello

"Wasteland" - Royal & The Serpent

"Enemy (sigla iniziale) dalla serie Arcane di League of Legends" - Imagine Dragons feat. JID

Ogni brano è stato realizzato in maniera specifica per accompagnare le sequenze più importanti della serie animata basata su League of Legends, nel tentativo di catturare lo spessore emotivo dei suoi protagonisti e valorizzare la narrazione.