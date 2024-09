La Stagione 2 di Arcane mostrata con il trailer italiano da Netflix

Un ritorno molto atteso

A pochi giorni dal nuovo poster ufficiale della Stagione 2 di Arcane con protagonista Ekko, il trailer riaccende l'entusiasmo nei confronti dei nuovi episodi della serie Netflix, fra le più apprezzate degli ultimi anni.

"In questo capitolo finale, l'attacco di Jinx al Consiglio getta le basi per una terribile escalation del conflitto tra Piltover e Zaun", si legge nel comunicato stampa, che ovviamente fa ampia menzione dell'importanza e dei riconoscimenti ottenuti dalla prima stagione.

Parliamo infatti di una serie che è stata capace di aggiudicarsi quattro Primetime Emmy Awards, fra cui il riconoscimento come Outstanding Animated Program: il primo in assoluto per una serie in streaming.

Non è tutto: la prima stagionedi Arcane si è portata a casa anche nove Annie Awards, vincendo in categorie come miglior TV/media, miglior scrittura, miglior voce (Ella Purnell) e miglior regia. Ha infine ricevuto il premio come miglior adattamento ai The Game Awards.