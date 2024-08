Un nuovo poster ufficiale di Arcane Stagione 2 ci mostra un Ekko più deciso che mai

A novembre avremo finalmente modo di vedere il prosieguo delle avventure di Arcane , la serie animata di Netflix basata sul videogioco di Riot, League of Legends. L'attesa sembra lunga ma per ingannare il tempo l'account ufficiale dello show ha condiviso una nuova locandina.

Il poster di Arkane

Tramite Twitter, l'account ufficiale della serie animata ha pubblicato un'immagine con una breve scritta che recita, in traduzione: "Da Piccolo Uomo a Il Ragazzo Salvatore. Ekko ritorna nella stagione finale di Arcane questo novembre su Netflix".

L'immagine mostra il volto di Ekko, nel mentre il personaggio si tinge di bianco. Possiamo vedere tanti dettagli, come i capelli raccolti, lo sguardo feroce e deciso e la tintura che sporca le dita. Non possiamo certo dire che a livello artistico Arcane non continui a stupire e speriamo per certo che la seconda e ultima stagione sia in grado di colpire tanto quanto la prima.

Sebbene alcuni possano essere tristi per il fatto che la prossima stagione di Arcane sarà anche l'ultima, è stato già confermato che Riot Games, Netflix e Fortiche (il team che ha realizzato la serie) stanno già lavorando su futuri progetti. Dovremo attendere nuove informazioni a riguardo, che probabilmente però richiederanno un po' di tempo.

Nel frattempo vi lasciamo alla al recente video della seconda stagione di Arcane che ci mostra Jinx in fuga e un'alleanza inedita,