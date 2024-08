Il nuovo video della seconda stagione di Arcane ci mostra Jinx in fuga e un'alleanza inedita

Prima di proseguire ci preme di avvisarvi che il filmato contiene delle anticipazioni sulla seconda stagione di Arcane. Se non volete averne, semplicemente non guardatelo e vivete felici facendo altro.

Netflix ha pubblicato un nuovo, breve video tratto dalla seconda stagione di Arcane , serie animata tratta dal videogioco League of Legends , in cui possiamo vedere Jinx, una delle protagoniste, in fuga che si ritrova dentro a una strana alleanza.

Jinx e Sevika

Il filmato inizia con Jinx che fugge portando qualcosa tra le braccia. Sembra preoccupata di non farsi raggiungere, ma la sua corsa viene fermata in modo brutale da due sgherri, che la bloccano contro un muro. Quando la situazione sembra farsi più disperata, le arriva per un aiuto inaspettato: Sevika, il braccio destro di Silco.

Chissà come gli sceneggiatori avranno gestito questo strano connubio, che per quel che ne sappiamo potrebbe essere temporaneo. Va detto che recentemente Netflix ha subito un grosso furto di dati e alcune delle puntate della serie sono già finite online. Di nostro non ne riporteremo i contenuti, ma vi invitiamo a fare attenzione ai potenziali spoiler, che ormai abbondano in giro per la rete.

Per il resto vi ricordiamo che la seconda stagione di Arcane debutterà a novembre 2024 su Netflix. Si tratterà della stagione conclusiva delle vicende di Jinx e Vi, ma come avete avuto modo di vedere saranno introdotti anche altri personaggi tratti dal videogioco.

La speranza di tutti è che il livello qualitativo rimanga lo stesso della prima stagione, che era davvero altissimo.