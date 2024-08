Moonlight Syndrome è il primo gioco di Suda51 e sta finalmente per essere tradotto

Spesso molti designer giapponesi sono diventati noti in occidente quando la loro carriera era già avviata e avevano alle spalle diversi titoli. Pensate a Kojima e ai suoi pinguini per MSX o a Goichi Suda, meglio conosciuto come Suda51, con Moonlight Syndrome. L'autore di Killer7, Shadows Of The Damned, Lollipop Chainsaw e No More Heroes firmò questo gioco per la prima PlayStation nel 1997.

Purtroppo non è mai arrivato in occidente, rimanendo ad appannaggio esclusivo dei giocatori giapponesi... almeno fino a oggi, dato che è quasi pronta una patch di traduzione amatoriale in inglese, come svelato dall'utente X GriffithVIII, autore della stessa, che ha pubblicato anche alcune immagini prese fotografando direttamente il gioco tradotto in azione.