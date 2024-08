Silent Hill 2 includerà numerose opzioni di accessibilità: qualcuno le ha rivelate

Qualcuno ha rivelato in anticipo le opzioni di accessibilità di Silent Hill 2, che su tale fronte pare includerà davvero un gran numero di regolazioni e funzionalità, come si può vedere nel tweet riportato in calce.

Dal grado di visibilità delle varie icone alla presenza o meno del motion blur, dalle impostazioni per il reticolo alla modalità per daltonici, dalla funzione di vibrazione alle dimensioni e al colore dei sottotitoli, passando per i testi dei suggerimenti, gli sviluppatori di Bloober Team pare abbiano pensato proprio a tutto.

Come sappiamo, il tema dell'accessibilità dei videogiochi è diventato centrale da alcuni anni a questa parte, e ci sono team di sviluppo che hanno preso davvero sul serio la questione, prodigandosi per includere nei propri giochi funzionalità specifiche al fine di consentire a qualsiasi tipo di utente di fruire della loro esperienza.