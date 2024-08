Bloober Team chiede di avere una possibilità con Silent Hill 2

Un gioco che ti cambia la vita

Per Babieno la possibilità di successo del remake di Silent Hill 2 è anche una questione emotiva, perché sa che i fan hanno esaminato con estrema attenzione tutto il materiale promozionale e sono attentissimi a ogni elemento. Egli stesso ricorda di quando vide l'originale giocato da suo fratello, esperienza che cambiò completamente la sua concezione dei videogiochi horror.

All'epoca, "leggevo molti libri di Stephen King, di Dostoevskij [...], guardavo molti film di Lynch, Fincher, Kieślowski", ha raccontato Babieno, che non credeva nella possibilità dei videogiochi di "poter scavare in profondità nella psicologia di qualcuno". Poi scoprì Silent Hill 2, rimase affascinato dal simbolismo presente nel gioco, tanto da fargli affermare oggi che "fondamentalmente, mi ha cambiato la vita".

"Sogno che i giocatori ci diano fiducia", ha poi continuato, "ma mi rendo conto che la fiducia si guadagna con i fatti, non con le parole. Ecco perché abbiamo una politica di non commentare e di non montare le aspettative. Vogliamo mostrare le nostre ambizioni attraverso il nostro lavoro, quindi non possiamo chiedere altro che 'dateci una possibilità'."