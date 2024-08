La data di uscita di A Quiet Place: The Road Ahead è stata svelata per errore da PlayStation

Il lancio del gioco su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam) è fissato al 17 ottobre , stando a quanto riportava il post in questione, che è stato eliminato da Sony poco dopo la pubblicazione, ma non abbastanza in fretta da impedire che l'informazione si diffondesse a macchia d'olio in rete.

Una fuga di informazioni causata da un post pubblicato prima del tempo dall'account X di PlayStation, ha svelato in anticipo la data di uscita di A Quiet Place: The Road Ahead , l'avventura horror ambientata nell'universo della celebre serie cinematografica di A Quiet Place.

Cosa sappiamo su A Quiet Place: The Road Ahead

Sviluppato dal team italiano di Stormind Games e pubblicato da Saber Interactive, A Quiet Place: The Road Ahead è un'avventura in prima persona ricca di tensione che racconterà una storia originale e inedita all'interno dell'universo post-apocallittico del franchise, dove gli umani sono diventati preda di mostruose creature che sfruttano l'udito per cacciare.

L'incontro con uno dei mostri di A Quiet Place: The Road Ahead

Come abbiamo visto nel primo video di gameplay esteso, nel gioco ci sarà la stessa tensione che si prova guardando i film, con i giocatori che dovranno prestare grandissima attenzione a non emettere alcun rumore. Basta infatti calpestare sbadatamente un coccio di vetro o una lattina per richiamare le attenzioni poco gradite dei mostri che popolano il gioco.

Allo stesso tempo, è necessario sfruttare la materia grigia per gestire le poche risorse a disposizione e superare le situazioni difficili che ci si pareranno davanti. Se volete saperne di più su A Quiet Place: The Road Ahead, sulle nostre pagine trovate l'intervista al team italiano di Stormind Games che abbiamo pubblicato a giugno.