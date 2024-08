Il lancio di Lollipop Chainsaw RePOP è stato anticipato, ecco la nuova data di uscita

Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Al momento non sono state anacora aperte le pagine di preorder del gioco, ma il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 44,99 euro (visto che quello confermato per il mercato statunitense è di 44,99 dollari).

Lollipop Chainsaw RePOP arriverà nei nostri lidi qualche giorno prima rispetto a quanto indicato in precedenza. Dragami Games ha annunciato che la data di uscita di questa riedizione in Europa e le due Americhe è in programma per il 12 settembre , anziché il 25 dello stesso mese.

Cos'è Lollipop Chainws RePOP?

Lollipop Chainsaw RePOP è il remake del folle action a base di zombie e cheerlader realizzato da Grasshopper Manufacture e pubblicato originariamente su PS3 e Xbox 360 nell'ormai lontano giugno del 2012.

La protagonista di Lollipop Chainsaw RePOP mentre abbatte uno zombie con la motosega

Questo rifacimento potrà vantare una risoluzione in alta risoluzione maggiore e tempi di caricamento ridotti. Ci sono delle novità anche lato gameplay, con le azioni con la motosega della protagonista Juliet che sono state velocizzate e l'introduzione delle Chained Hits, che incrementano la rapidità dei colpi mandando a segno più attacchi consecutivi. Inoltre, sono state migliorate le tempistiche degli imput e una funzione di auto-lock e fuoco automatico per il Chainsaw Blaster.

Sempre in termini di novità, è stata aggiunta la RePOP mode, che impiega nuovi effetti visivi colorati in stile pop art per gli attacchi, delle inedite skin per la motosega della protagonista e 30 costumi e 4 acconciature differenti per Juliet. Se vi piace mettervi alla prova, è stata introdotta anche una modalità Time Attack con classifiche online.