Lollipop Chainsaw si espanderà con molteplici nuovi progetti

Come forse ricorderete, l'action a base di cheerleader e zombi di Suda51 uscì nel 2012 su PS3 e Xbox 360. Nonostante un'accoglienza tiepida da parte del pubblico, il titolo è riuscito comunque a conquistare una nicchia di pubblico. Lo scorso settembre Dragami Games ha pubblicato Lollipop Chainsaw RePOP , una versione rimasterizzata, aggiornata ed espansa dell'originale per PC e console, che stando al comunicato pubblicato sul sito del publisher, ha raggiunto quota 1,5 milioni di copie vendute .

È in programma un sequel?

Una base su cui le due compagnie ora vogliono investire per l'appunto per dare vita a molteplici progetti e collaborazioni. Purtroppo, non sono stati aggiunti altri dettagli e in particolare non si è parlato nello specifico di un sequel che vedrà il ritorno della protagonista Juliet, per quanto sicuramente sarebbe il desiderio di molti fan.

"Tredici anni fa, il nostro team di sviluppo originale riversò una passione e una creatività immense nella creazione di Lollipop Chainsaw," ha dichiarato Shohei Sato, presidente e CEO di Dragami Games. "Da allora, il gioco ha continuato a ricevere un enorme supporto e affetto da parte dei fan. Ne siamo profondamente grati, e questo ci commuove. Per espandere ulteriormente il titolo e soddisfare le aspettative dei nostri fan, Dragami Games ha preso l'importante decisione di avviare una nuova fase di sviluppo dell'IP di Lollipop Chainsaw."

"Il team di Nada Holdings condivide un profondo affetto e entusiasmo per il titolo, insieme a un comprovato curriculum nell'investimento e nello sviluppo di proprietà intellettuali. Attraverso questa partnership, non vediamo l'ora di collaborare per creare nuovi progetti che mantengano lo spirito e il fascino dell'originale, portando al tempo stesso nuovo valore al franchise."

Il presidente di Nada Holdings, Joe Teng, ha aggiunto: "Come grande fan di Lollipop Chainsaw, sono davvero onorato e felice di essere coinvolto nell'espansione di questa proprietà intellettuale. D'ora in avanti, Nada Holdings si dedicherà con tutto il cuore a preservare lo spirito dell'opera originale e a soddisfare le aspettative dei fan. Insieme a Dragami Games, siamo impegnati a sviluppare una vasta gamma di nuovi progetti."