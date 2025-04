Lollipop Chainsaw RePOP ha ricevuto la Nightmare Mode con un aggiornamento gratuito, presto anche su Switch

Dragami Games ha annunciato e lanciato oggi un aggiornamento gratuito per Lollipop Chainsaw RePOP che ha aggiunto la Nightmare Mode, una modalità pensata per chi è in cerca di una sfida di alto livello.

L'update è disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC via Steam, mentre per la versione Switch lo sarà "non appena riceverà l'approvazione da Nintendo". Per festeggiare il lancio di questo aggiornamento, Dragami Games ha messo in offerta il gioco su Steam, eShop (Nintendo Switch) e Xbox Series X|S e nel prossimo futuro anche su PlayStation Store.