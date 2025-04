Il suo Lushfoil Photography Sim elimina sicuramente dall'equazione il ricordo - non c'è alcuna esperienza legata alle immagini che andremo a catturare durante le ore che trascorreremo nel videogioco - e mette invece in primo piano la sensibilità . D'altronde, buona parte dei "perché" si gioca a un titolo come Lushfoil è legata all'appagamento di occhi e cuore e poco a quello del cervello. Questo anche se, bisogna ammettere, le soluzioni pensate da Newell per rendere Lushfoil anche un'esperienza ludica sono molto originali.

Poco tempo fa, abbiamo avuto l'occasione di intervistare Matt Newell , lo sviluppatore di Lushfoil Photography Sim, a proposito della sua esperienza nella creazione del videogioco. Tra le sue risposte, una ci ha colpito in particolare, a proposito del contesto nell'esperienza da fotografo. Svuotata dal valore esperienziale, per Newell, la fotografia è "solo premere un pulsante". La foto si carica quindi di altri significati, che raccoglie altrove, non nel gesto in sé. Gli arrivano dalle suggestioni, dalla sensibilità, dal ricordo.

Vivere attraverso l'obiettivo

L'idea alla base di Lushfoil è molto semplice. Ciò che si fa è camminare per queste ambientazioni perfettamente riprodotte, godersi i dettagli, bearsi del sole che filtra tra gli alberi, dei riflessi di luce sugli specchi d'acqua e sentirsi grati per uno splendido tramonto che tinge di arancione il versante della montagna. Ci si può lasciar trasportare dal proprio gusto, fotografando gli scorci che ci sembrano più belli. Chiaramente, Newell ha scelto dei posti molto suggestivi, capaci di toccare - ognuno per un motivo diverso - il cuore di chi li approccia: il lago di Braies in Italia, il Fushimi Inari Taisha e le pendici del monte Hoju in Giappone, le Alpi francesi, le spiagge australiane e diversi altri. Ognuno di questi luoghi è realizzato con estrema cura, e vi farà innamorare di un suo particolare: il sole che cade a picco nel lago delle Dolomiti, il modo in cui i torii si alternano a Kyoto, le casette che punteggiano Le Prarion.

Lushfoil Photography Sim vi consegna subito una reflex, che potete utilizzare sia senza stare a pasticciare troppo nelle opzioni che ne regolano apertura, lunghezza focale, bilanciamento del bianco, sia decidendo di agire manualmente su ogni valore. Ci si può accucciare per inquadrature più ardite, oppure girare la macchina per uno scatto verticale. Tutte le fotografie vengono salvate in un album che, oltre al valore di raccoglitore per i nostri scatti preferiti, funziona anche da teletrasporto: infatti è possibile tornare istantaneamente sul luogo in cui una foto è stata scattata. Una magia che ci permette di viaggiare attraverso le immagini, magari per perfezionare la foto, oppure semplicemente per osservare nuovamente uno scorcio che ci ha colpiti.

Ciò che rende speciale Lushfoil, però, oltre al suo indiscutibile valore estetico, è il modo in cui Matt Newell è riuscito a rendere ludico il tutto. Ogni ambientazione presenta un sistema di progressione. In ogni livello troverete una grande bacheca a cui sono affissi tre, quattro, cinque scatti che rappresentano alcuni degli spot più suggestivi della mappa, e che il giocatore deve replicare. In questo modo il videogioco ci sfida a una sorta di caccia al tesoro, che ci vede impegnati non a trovare un oggetto, quanto piuttosto un'angolazione interessante, una fotografia che riesca a catturare dettagli che altrimenti sarebbe difficile individuare.

Individuare gli scorci rappresentati in questi scatti e replicarli è fondamentale per sbloccare nuove condizioni di luce e nuove ambientazioni

Non manca comunque un'attività più canonica legata ad alcuni collezionabili: nelle vostre passeggiate potreste trovare degli oggetti caratteristici (delle statuine di kitsune in Giappone, una crema solare sulla spiaggia di Castle Rock) che possono essere raccolti. La caccia alle foto e ai manufatti agisce in due direzioni: da una parte dà accesso a nuove ambientazioni; dall'altra sblocca nuove condizioni meteo o di luce all'interno del livello. Questo significa che vedrete le montagne di Kyoto di giorno - e rimarrete incantati dall'armonia che si instaura tra la foresta e il tempio - e di notte, quando sembra di essere finiti dentro un j-horror spettrale.