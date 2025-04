Il cosplay di Fubuki da One Punch Man di kana.n.hoshi trasuda fascino

One-Punch Man si è rivelato una delle produzioni giapponesi più avvincenti e ironiche degli ultimi anni. A ottobre arriverà la tanto attesa Stagione 3 che narrerà le nuove imprese di Saitama e degli altri eroi professionisti nati dalla mente di ONE. Per ingannare l'attesa vi proponiamo lo splendido cosplay di Fubuki che porta la firma di kaya.n.hoshi.

Fubuki è un'eroina di classe B con poteri da esper, conosciuta anche con il soprannome di "Blizzard of Hell". Può usare le sue abilità per scatenare dei potenti tornado, così come per volare o creare delle barriere psichiche per proteggere sé stessa e gli alleati, ovviamente non Saitama dato che non ne ha affatto bisogno. Dati i suoi poteri, potrebbe benissimo ambire al rango A, ma preferisce rimanere al vertice della classe B per non sfigurare.