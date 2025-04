Il cosplay di Tsunade da Naruto di maywedacosplay è un grande classico ricreato alla perfezione

Naruto è uno dei manga e anime che ha accompagnato un'intera generazione e tutt'oggi continua ad appassionare grazie al suo sequel Boruto, che segue le vicende della nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia. A ogni modo, i personaggi della serie originale sono ancora apprezzatissimi, anche dai cosplayer. Ce lo dimostra mawedacosplay con una perfetta rappresentazione di Tsunade.

Tsunade non ha bisogno di grandi presentazioni dato che si tratta di uno dei personaggi centrali per buona parte della storia di Naruto. Insieme a Jiraya e Orochimaru è conosciuta come uno dei tre ninja leggendari del Villaggio della Foglia, titolo ottenuto grazie alla sua forza sovrumana e le impareggiabili abilità nelle arti mediche.