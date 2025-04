Dark Souls Remastered ha ricevuto una mod per giocare in co-op senza limiti dall'inizio alla fine dell'avventura

Anche in Dark Souls Remastered ora è possibile giocare dall'inizio ai titoli di coda in compagnia di uno o più amici senza soluzione di continuità. Questo grazie a una mod per la versione PC che elimina i limiti della modalità cooperativa, come ad esempio il ritorno al mondo di origine dei giocatori ospiti dopo l'eliminazione di un boss.

Questa modifica è stata realizzata da Yui, che nei mesi scorsi ha pubblicato mod simili anche per Elden Ring, Armored Core 6: Fire of Rubicon e Dark Souls 3. Se siete interessati potrete scaricarla da NexusMods a questo indirizzo, dove troverete anche tutte le istruzioni per installarla correttamente.