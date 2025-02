La mod di Dark Souls 3 con la modalità cooperativa senza limiti è disponibile su PC

Poche settimane fa vi avevamo parlato dei lavori in corso su una mod per la versione PC di Dark Souls 3 che elimina i limiti della modalità cooperativa, permettendo agli utenti di giocare assieme dall'inizio alla fine dell'avventura senza interruzioni. Ebbene lo sviluppo è finalmente finito e ora è disponibile per il download.

Una volta installata la mod, quando un giocatore ospite muore non viene rispedito al suo mondo ma ripartirà dall'ultimo falò visitato e allo stesso modo la sconfitta di un boss non interromperà la sessione. Per gli stessi motivi sono state eliminate anche le barriere che solitamente impediscono di accedere ad alcune aree giocando in multiplayer. Non è finita qui, perché ora i progressi fatti nel mondo di un altro giocatore si rifleteranno anche nella nostra partita.