Un gioco di FromSoftware starebbe per essere rimasterizzato, ma non è quello che sperate

Poco male, visto che Dark Souls 3 ha venduto più di 10 milioni di copie e rimane uno dei titoli preferiti dai fan, nonché tranquillamente giocabile in retrocompatibilità su Xbox Series X e S e PlayStation 5 .

Non è Bloodborne il gioco di FromSoftware in corso di rimasterizzazione, emerso da una voce di corridoio raccolta dall'insider Nick Baker. Si tratterebbe invece di Dark Souls 3 , il terzo capitolo della celebre serie che ha canonizzato il genere dei soulslike.

Poche informazioni

Baker ha parlato della rimasterizzazione di Dark Souls 3 nell'ultimo episodio del podcast Xbox Era (minuto 4:08:21), affermando che è in lavorazione. Purtroppo ha anche detto che per adesso non può fornire ulteriori dettagli, quindi è tutto qua.

Trattandosi di una remaster, il progetto, nel caso fosse davvero in sviluppo, porterebbe probabilmente a dei miglioramenti grafici e a girare nativamente su PlayStation 5, Xbox Series X e S e sui PC più moderni. Impossibile dire altro, nel senso che allo stato attuale potrebbe comportare davvero di tutto, compreso un rifacimento grafico completo o la completa inesistenza, visto che non ci sono conferme ufficiali.

Baker di suo è un insider affidabile, che spesso ha riportato voci che si sono rivelate vere, quindi possiamo considerare l'informazione quantomeno interessante. La citazione di Bloodborne è naturalmente motivata dal fatto che attualmente è il gioco di FromSoftware che i fan vorrebbero più di tutti vedere rimasterizzato, per giocare con una maggiore fluidità e con qualche miglioramento grafico. È dal lancio del gioco che, praticamente, si chiede a FromSoftware e a Sony di aggiornarlo. Chissà se sarà mai fatto.