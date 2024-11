Un Film Minecraft protagonista di un dietro le quinte con Jack Black e Jason Momoa

Il dietro le quinte di Un Film Minecraft vede Jack Black e Jason Momoa parlare della loro esperienza con la riduzione cinematografica del blockbuster targato Mojang, il videogioco più venduto di sempre, e di cosa possiamo aspettarci da questa pellicola.

"Sono anni che Minecraft è amato da milioni di persone in tutto il mondo", ha detto Black. "Il film è ambientato nel mondo reale ma anche nell'universo di Minecraft. Vediamo Steve che desidera di poter fare tutto ciò che vuole, e così lascia correre la sua immaginazione al massimo."

Il personaggio interpretato da Jason Momoa, Garrett Garrison, ha un passato da stella dei videogiochi degli anni '80 ma a quanto pare non si è mai mosso da lì. "È un grande amante del rosa, ha un bell'aspetto e ora come ora è come quelle persone che hanno avuto successo in passato, da ragazzi, ma penso non abbia mai ricevuto un abbraccio", ha detto Momoa.

Il regista di Un Film Minecraft, Jared Hess, ha ribadito l'importanza del gioco, la sua straordinaria influenza e la determinazione con cui questo progetto proverà a rendergli giustizia.