USA e Cina concordano: non verrà affidato il controllo delle armi nucleari alla IA

Durante l'incontro a Lima, in Perù, i presidenti Joe Biden e Xi Jinping hanno affrontato una serie di questioni globali e bilaterali, tra cui il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) in ambito militare. Entrambi i leader hanno concordato sulla necessità di garantire che le decisioni riguardanti l'impiego di armi nucleari rimangano esclusivamente sotto controllo umano, ribadendo l'importanza di sviluppare l'IA in modo prudente e responsabile.