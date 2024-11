Starlink Mini arriva ufficialmente in Italia: la connessione di Musk diventa portatile

Starlink introduce in Italia il suo kit Starlink Mini, pensato per chi desidera portare la connessione internet sempre con sé. Con dimensioni compatte e un peso di poco più di 1,5 kg, il sistema è progettato per essere trasportabile e facile da configurare. L'antenna Wi-Fi, integrata nel kit, si collega automaticamente ai satelliti Starlink, garantendo una connessione veloce e stabile anche in aree remote. Questo lo rende ideale per escursionisti, lavoratori in mobilità e installazioni temporanee.

Prestazioni elevate in un formato ridotto Il kit Starlink Mini offre velocità di download che si attestano tra 100 e 150 Mbps e una latenza di 35-40 ms, adatta a tutte le principali applicazioni online come lo streaming HD e le videoconferenze. Il consumo energetico ridotto è un altro punto di forza: grazie alla compatibilità con batterie esterne USB-C PD (minimo 100 W), è possibile alimentarlo anche lontano dalla rete elettrica, rendendolo perfetto per viaggi o situazioni di emergenza. Starlink Mini in campeggio. Il kit include accessori per adattarsi a vari scenari: un cavalletto per posizionare l'antenna su superfici piane, un cavo di 15 metri per maggiore flessibilità e un adattatore per montaggi su pali o supporti con diametro fino a 50 mm. La configurazione è semplice: basta posizionare l'antenna in un'area con visuale libera del cielo e lasciare che il sistema si colleghi alla costellazione di satelliti. Il router Wi-Fi integrato distribuisce poi la connessione a dispositivi nelle vicinanze, anche tramite porta Ethernet.