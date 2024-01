SpaceX rivoluziona le comunicazioni: esiti positivi nei test tra smartphone e satelliti Starlink

Nei primi giorni dell'anno, sono stati lanciati 21 satelliti , di cui sei di nuova generazione specificamente concepiti per la connettività Starlink-to-cellphone. Questa innovativa combinazione satellitare interagisce con le torri terrestri per garantire una connettività cellulare più robusta.

Le più recenti innovazioni comprendono progressi significativi nel settore direct-to-cell: introducendo una flotta di satelliti progettati per offrire copertura in zone scoperte dalla rete cellulare, SpaceX ha ottenuto risultati positivi nei primi test, suscitando fiducia nelle prospettive future delle comunicazioni.

Verso le stelle

Elon Musk ha indicato che, oltre ai risultati positivi finora ottenuti, futuri fornitori di servizi di telecomunicazioni potrebbero essere coinvolti nella sperimentazione

Il servizio Direct to Cell, oltre a facilitare gli SMS, prospetta futuri servizi di chiamate telefoniche e connessioni per dispositivi IoT.

Il CEO Musk ha specificato che, considerata la larghezza di banda inferiore, questa soluzione non mira a sostituire la rete terrestre.

L'obiettivo principale è, in linea con quanto accade nei correnti sistemi di comunicazione di emergenza: estendere la copertura in vaste aree come il mare aperto o i deserti, attualmente privi di connettività mobile; a tal fine, sono stati lanciati i sei nuovi satelliti Starlink di ultima generazione compatibili con il servizio Direct to Cell, segnando un significativo passo avanti nell'espansione della copertura e delle capacità della rete.

Il progetto mira a raggiungere velocità fino a 100 megabit e prevede significativi sviluppi nel sistema delle torri terrestri, con il supporto aggiuntivo delle linee telefoniche.

Nonostante il 2024 sia appena iniziato, SpaceX progetta ulteriori lanci di satelliti nel programma Starlink direct-to-cell.

L'obiettivo è ampliare i servizi offerti, anticipando invii di testo già entro il 2024, seguiti dai servizi vocali.

Sebbene gli obiettivi possano sembrare ambiziosi, le voci nel settore suggeriscono che l'impegno e le risorse di SpaceX potranno garantire il successo.