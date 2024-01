Rise of the Ronin, le tre fazioni politiche: dai Sabaku agli Occidentali

Ricordiamo che lo " shogun " è il capo dell'esercito giapponese, in pratica il capo dell'intera nazione in quanto l'imperatore nel periodo di riferimento non ha reale potere politico e militare. Inoltre, è importante sapere che in questo periodo storico il Giappone si sta aprendo all'occidente dopo secoli di chiusura totale.

Tramite la pagina ufficiale del sito PlayStation dedicata a Rise of the Ronin , il venturo gioco d'azione a mondo aperto per PS5 , abbiamo modo di vedere nuove informazioni sulle fazioni attive nel periodo storico durante il qual è ambientata l'avventura.

Obei, gli occidentali

Come detto, in questo periodo gli occidentali (USA in primis) aprono con la forza le coste del Giappone. Le figure occidentali più rilevanti saranno:

Matthew Perry - commodoro della Marina degli Stati Uniti, è colui che forza l'apertura dei commerci tra Giappone e USA. La sua arma è la sciabola da commodoro

- commodoro della Marina degli Stati Uniti, è colui che forza l'apertura dei commerci tra Giappone e USA. La sua arma è la sciabola da commodoro Rutherford Alcock - diplomatico britannico, deve valutare l'integrazione del Giappone nell'economia globale. Condanna la politica dello shogunato, ma ama l'artigiano giapponese. È stato un chirurgo e di norma ha le proprie guardie ma sa difendersi e la sua arma è la sciabola da sofisticato.

