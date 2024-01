Anya Chalotra sarà una avversaria di Wonder Woman nell'universo DC di James Gunn

A quanto pare, il suo ruolo in Creature Commandos non sarà centrale. Gunn ha detto che tutti i personaggi regolari della serie sono stati annunciati nel 2023, il che implica che il ruolo di Chalotra sarà minore.

Anya Chalotra - nota negli ultimi anni soprattutto in quanto la Yennefer della serie TV di The Witcher - sarà parte dell'universo cinematografico DC dando la voce a Circe in Creature Commandos , una serie animata.

Anya Chalotra anche in un live action?

Anya Chalotra

Dato però che il DCU è un universo condiviso che comprende anche film in live action, spettacoli televisivi e altro, è anche possibile che Chalotra riprenda il ruolo di Circe in altri progetti. Un dramma televisivo intitolato Paradise Lost è già pronto a portare l'isola di Themyscira, patria di Wonder Woman, nel DCU, creando forse un'opportunità per Chalotra di apparire in un live action.

Il cast principale di Creature Commandos comprende anche Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky e Alan Tudyk nel ruolo del Dr. Phosphorus. Sean Gunn doppierà sia Weasel che G.I. Robot, mentre Steve Agee riprenderà il suo ruolo di John Economos.

Parlando invece di The Witcher, a fianco di Anya Chalotra vi sarà anche Laurence Fishburne per la Stagione 4.