Tra Yakuza e Like a Dragon: la serie Sega al suo punto di svolta

Era pressappoco il 2004 quando in redazione, all'epoca quella di Play Media Company, venimmo a conoscenza di un gioco chiamato Ryu ga Gotoku . La notizia colpì particolarmente perché quello era a tutti gli effetti il primo grande gioco della nuova Sega, ora alleata con Sammy la regina multimilionaria dei Pachinko. Più scioccante fu per me, che tanto avevo amato Shenmue, ritrovare il DNA del gioco di Yu Suzuki in un contesto così diverso, senz'altro meno poetico, ma decisamente più accattivante.

Dove tutto è cominciato

Yakuza Kiwami: Kamurocho, dove tutto è cominciato diciannove anni fa

In quel periodo avevamo degli ottimi rapporti con Sega of Japan: ci spediva materiale in esclusiva su supporti digitali mai visti prima, ma ci volevano giorni per trovare qualcuno capace di aprire quei file, e ci rilasciava interviste senza nessun problema. Quegli strani appassionati italiani sembravano stargli un bel po' simpatici e infatti, poco dopo l'annuncio di Ryu Ga Gotoku, ne approfittammo per spedire una mail tutta impostata, rispettando tutti e duecento i sacramenti della perfetta email da spedire a un giapponese, per chiedere un'intervista proprio al director Toshihiro Nagoshi.

Il Nagoshi di un tempo era una persona totalmente diversa da quella di oggi: il look era quello dell'impiegato che si concede come unico vezzo un capello un po' più lungo del normale, su abiti però mai troppo colorati, e non sembrava nemmeno avere una gran voglia di apparire o quantomeno esporsi. Questo tratto della sua personalità di allora, lo ritrovammo anche nelle risposte all'intervista che, dopo pochi giorni d'attesa, arrivarono nella nostra casella postale.

Risposte concise e domande ignorate lasciarono trasparire un sentimento che noi percepimmo come una sorta di... imbarazzo. Toshihiro Nagoshi sembrava imbarazzato e forse anche un po' stupito che dall'Italia ci fosse così tanta curiosità verso un gioco che, ci disse, non era sua intenzione portare in occidente. Imbarazzato anche all'idea che un titolo come quello, una sorta di specchio della società giapponese che per quanto deformata veniva messa a nudo, potesse raggiungere occhi estranei come lo erano appunto i nostri. In realtà le cose andarono poi diversamente e col nome che mai ho condiviso di Yakuza la serie debuttò da noi soltanto un anno dopo.

Tempistiche nemmeno così lunghe considerando la media dell'epoca; penso che il CEO di allora volesse sfruttare la grande affinità che, dopo i successi di Monkey Ball ed F-Zero GX, si era creata con Nagoshi e il pubblico occidentale. Scoprimmo poi che Shenmue era un argomento da non tirare in ballo, per Nagoshi come anche per la stessa Sega dove rimase un tabù per quasi un decennio. Anche se Yakuza non è mai stata ufficialmente collegata a Shenmue, il punto di contatto tra le due serie esiste ed è proprio Toshihiro Nagoshi. Lo sviluppatore lavorava proprio in Sega AM2 dove Shenmue è stato sviluppato, ne è stato anche il supervisore, salvo poi rinunciare all'incarico perché non contento della direzione che stava prendendo il gioco; e sempre su Shenmue Nagoshi tornò verso le battute finale dello sviluppo, quando sia Suzuki che il Presidente di Sega of Japan gli chiesero di ricoprire il ruolo ad interim di producer e director.