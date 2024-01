My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di sophiascreensiren è perfetto ovunque guardiate

My Hero Academia è amato come manga, come anime e anche come fonte per i cosplay. La saga include infatti tanti personaggi che permettono a chi ama creare costumi e/o indossarli di impersonare il proprio personaggio preferito senza limiti di scelta. Spesso, una delle preferite è Momo Yaoyorozu. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da sophiascreensiren.

sophiascreensiren ci propone un cosplay molto semplice e diretto della Momo Yaoyorozu di My Hero Academia. L'eroina è ricreata con il suo costume da battaglia, sebbene manchi il porta libri sulla schiena, parte fondamentale degli strumenti per supportare il potere di Momo. L'ambientazione è inoltre ottima, in quanto è in perfetto stile giapponese e richiama così la patria dei personaggi.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da sophiascreensiren?