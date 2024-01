My Hero Academia: il cosplay di Camie di 주희 vi farà innamorare

Il mondo del cosplay è particolarmente affezionato da My Hero Academia, sia per il grande successo del manga e dell'anime - che assicura un ampio pubblico - sia per il gran numero di personaggio che possono essere ricreati. Tra i tanti cosplay, oggi vi suggeriamo quello di Camie realizzato da 주희.

주희 ci propone un cosplay semplice ma praticamente perfetto di Camie. Ricordiamo che la ragazza è una studentessa di una scuola "rivale" della Yuhei e ha il potere di creare illusioni. Il personaggio appare per la prima volta durante la prova per la licenza provvisoria da eroe, ma alla fine si scopre che non è veramente lei!

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie realizzato da 주희?