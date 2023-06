My Hero Academia: il cosplay di Camie di miaa.lixx è una perfetta creazione dell'anime

My Hero Academia propone nei suoi vari archi narrativi moltissimi personaggi. Alcuni sono fissi, altri vanno e vengono, e tra i meno presenti ma comunque molto apprezzati vi è Camie Utsushimi, una studentessa di una scuola "rivale" rispetto a quella dei protagonisti. Ora, miaa.lixx ci propone il proprio cosplay di Camie Utsushimi.

miaa.lixx ci propone una versione fedele di Camie Utsushimi, con la sua divisa scolastica nera. In questo cosplay non vediamo i poteri dell'eroina di My Hero Academia, ma ricordiamo che il personaggio è in grado di creare illusioni visive e sonore a partire da un fumo che emette dalla bocca.

Se siete fan di My Hero Academia, potete vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di black_melodie è proprio come dovrebbe essere. Ecco poi anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di cosplaynin è molto estivo. Come non citare inoltre il cosplay di Camie di misspostmarked ci abbaglia con le proprie doti artistiche. Chiudiamo con il cosplay di Camie di 주희 è praticamente perfetto.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Camie Utsushimi realizzato da miaa.lixx? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?