Final Fantasy 16: Square Enix conferma aggiornamenti per prestazioni e parla di altre opzioni visive

In un nuovo messaggio in risposta ai feedback della demo, il team di Final Fantasy 16 ha confermato che continuerà a lavorare sul gioco dopo l'uscita. Sebbene al lancio non siano previste patch di aggiornamento, nuovi update arriveranno successivamente e lavoreranno sulle prestazioni e non solo.

Square Enix ha affermato, come potete vedere dalle immagini poco sotto: "Siate certi del fatto che pubblicheremo degli aggiornamenti per migliorare le prestazioni!". Poi affermano anche che stanno analizzando la possibilità di aggiungere in Final Fantasy 16 un'opzione per cambiare il motion blur e in caso eliminarlo completamente. Inoltre, stanno verificando la possibilità di inserire ulteriori opzioni per la gestione della velocità della telecamera, così come per la possibilità di disattivare il movimento automatico della stessa durante il movimento.

Ripetiamo che queste due ultime opzioni (motion blur e gestione della telecamera) sono in fase di analisi, non sono confermate. Dovremo vedere dopo il lancio cosa deciderà di fare il team di Final Fantasy 16.

Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno 2023 su PS5. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione e avrà due modalità grafiche: "Grafica" che dà priorità ai dettagli e "Framerate" che dà priorità alle prestazioni. Gli sviluppatori hanno spiegato di aver puntato a mantenere i 60 FPS fissi nei combattimenti, mentre nelle fasi di esplorazione potrebbero esserci dei cali: supponiamo che vogliano migliorare le prestazioni di queste sezioni, con future patch.

Parlando invece di una curiosità, i director di Final Fantasy 16 hanno svelato i loro capitoli preferiti della saga.