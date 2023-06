Final Fantasy 16: i director svelano i loro capitoli preferiti della saga, la risposta stupisce

In una recente intervista con IGN USA, i director di Final Fantasy 16 hanno svelato quali sono i loro giochi preferiti della saga. Vi anticipiamo che la risposta ha stupito molti fan.

Kazutoyo Maehiro - creative director - ha svelato che in ordine crescente i suoi capitoli preferiti sono Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics e Final Fantasy V.

Ryota Suzuki - combat director - ha invece svelato che i suoi preferiti sono Final Fantasy V, Final Fantasy X e Final Fantasy III.

Infine, Hiroshi Takai - director di Final Fantasy 16 - ha scelto in ordine crescente Final Fantasy X, Final Fantasy VI e Final Fantasy V.

Come potete vedere, tutti e tre i director hanno indicato Final Fantasy V come uno dei giochi preferiti e due di essi l'hanno anche messo in prima posizione. Potrebbe sembrare una scelta strana agli occhi di molti, visto che non è uno dei giochi della saga più rinomati, di certo non spesso messo a fianco di capitoli come Final Fantasy VI, VII e X.

Maehiro ha raccontato di aver giocato a Final Fantasy V quando era uno studente e di essere rimasto sorpreso dal sistema di battaglia e dall'incredibile espressività della grafica. Suzuki spiega invece che Final Fantasy III è stato il suo primo gioco della serie e gli ha fatto amare i GDR. Infine Takai spiega che il quinto gioco è il suo preferito perché è il primo al quale ha lavorato, inoltre ama il suo sistema di combattimento.

Per quanto riguarda Final Fantasy 16: vi ricordiamo il preordine Amazon per Standard, Deluxe e bundle PS5 a prezzo minimo garantito.