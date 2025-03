Il presidente di Square Enix ha aggiornato i dati di vendita di Final Fantasy 16

Quanto ha venduto Final Fantasy 16 ? L'ultimo dato ufficiale conosciuto parlava di tre milioni di copie, ma risaliva a poche settimane dopo il lancio (avvenuto a giugno 2023 su PlayStation 5). Da allora Square Enix non ha fornito più dati sul gioco, nonostante l'arrivo dell'espansione ufficiale e la pubblicazione su Steam della versione PC. Almeno, non l'ha fatto finora, visto che l'analista Hideki Yasuda ha riportato in un lungo articolo dedicato all'editore, che Takashi Kiryu, il presidente della compagnia, ha parlato di " più di 3,5 milioni di copie vendute " nel briefing tenuto in occasione dell'ultimo rapporto finanziario trimestrale.

La natura del dato

Il dato è stato fornito nella più ampia trattazione dei risultati attuali di Square Enix: "Il grande successo di Dragon Quest III, che ha venduto oltre 2 milioni di copie, è stato vanificato dalle ingenti perdite di Life is Strange: Double Exposure, e il terzo trimestre dell'anno fiscale che termina a marzo 2025 si è concluso con un calo dell'utile operativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra l'altro, Final Fantasy XVI, uscito nel giugno 2023, ha già superato i 3,5 milioni di copie vendute (come dichiarato dal presidente di Square Enix HD, Takashi Kiryu, durante la presentazione dei risultati finanziari)."

Ora, non è semplicissimo inquadrare questo numero, perché signifa che pur con l'arrivo della versione PC, Final Fantasy 16 avrebbe venduto poche centinaia di migliaia di copie in più rispetto al dato precedente. C'è da aggiungere che il numero non è stato contestualizzato in alcun modo e che, quindi, potrebbe comunque essere impreciso. Vedremo se in futuro la compagnia fornirà altre informazioni in merito.