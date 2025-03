Ripercorriamo la serie Shinobi, in attesa dell'arrivo di Shinobi: Art of Vengeance

Era anche un titolo estremamente giocabile e piacevole, con dei feedback dei colpi curati e alcune trovate notevoli come la possibilità di far cambiare piano al nostro ninja o quella di liberare dei prigionieri sparsi per la mappa, guardati a vista da dei bestioni armati di sciabole che usavano per parare i nostri colpi e che, all'occorrenza, potevano lanciare. Azzeccata anche l'idea di mostrare il boss dell'area alla fine di ogni sotto stage dei primi due livelli, creando così una certa attesa per gli scontri veri e propri. Non dimentichiamoci anche dell'iconico stage bonus in prima persona , in cui bisognava eliminare dei ninja a colpi di shuriken prima che ci raggiungessero, per vincere una vita extra.

Come tradizione degli arcade, parliamo di un titolo davvero arduo, con picchi di difficoltà enormi già dal secondo livello in poi (ogni livello era composto da tre o quattro stage, boss compreso). Era il classico gioco da sala in cui bisognava imparare a memoria la posizione e gli schemi d'attacco dei nemici per anticiparli.

Era il 1987 quando Sega lanciò Shinobi di Yutaka Sugano, nelle sale giochi, ottenendo una certa risonanza a livello globale. Anche dalle noi riuscimmo a giocare più volte l'originale, che era molto diffuso nei locali italiani. Considerando la natura prettamente arcade del gioco , la storia che faceva da sfondo all'azione era davvero esile, completamente ignorabile a dirla tutta, considerando anche che lo spazio offerto dal gameplay per raccontarla era ridottissimo. Parlava di Joe Musashi, un ninja del clan Oboro, che da solo doveva affrontare il clan Zeed per evitare che riuscisse a riportare il Giappone nell'era Sengoku. Il tutto si traduceva in un platform a scorrimento orizzontale in cui dovevamo eliminare avversari su avversari usando degli shuriken e una spada (una specie di ultima risorsa quando qualcuno si avvicinava troppo). Il giocatore aveva anche a disposizione una magia ninja consumabile, che quando usata ripuliva lo schermo da nemici e proiettili, dandogli un po' di respiro.

La somma di questi elementi gli fece ottenere un grande successo. Da lì a farlo diventare una serie il passo è stato breve per Sega, che all'epoca era alla ricerca di titoli identitari per la sua imminente console casalinga a 16-bit, il Mega Drive , dopo aver rincorso inutilmente Nintendo per anni con il Master System . Proprio quest'ultima, ricevette un'ottima conversione ufficiale di Shinobi nel 1988. L'anno successivo, fu convertito per una moltitudine di sistemi, come Amiga, PC IBM, Commodore 64, ZX Spectrum, MSX, Atari ST e altri ancora. Ci fu anche la curiosità di una versione non autorizzata per NES, pubblicata da Tengen (un'etichetta di Atari nata nel periodo post Atari Crash del 1983), in America del Nord.

Insomma, parliamo di un titolo che guardava molto ad alcuni concorrenti, come Kung Fu Master o Ghosts 'n Goblins, e che aveva un immaginario strettamente legato a certo cinema di genere di quegli anni , pieno di ninja colorati che, più che muoversi tra le ombre, passavano il tempo a picchiarsi a cielo aperto per sventare improbabili piani di conquista del cattivo di turno. Aveva anche degli elementi di unicità nel design, che lo fecero spiccare sugli avversari diretti, oltre a una colonna sonora esaltante, che magnificava l'azione come accadeva in pochi altri giochi.

Gli anni d'oro

Shadow Dancer, il seguito ufficiale diretto da Motoshige Hokoyama, sembrò inizialmente seguire la stessa strada. In realtà Sega già nel 1989, anno in cui fu pubblicato, aveva le idee ben chiare su come sfruttare il marchio in modo più ampio.

In Shadow Dancer fu aggiunto il cane, che dopo qualche episodio sparì dalla serie

La versione da sala giochi di Shadow Dancer seguiva in modo abbastanza pedissequo le idee dell'originale, cui aggiungeva la presenza di un cane, utilizzabile per bloccare i nemici a comando. Il ninja protagonista non aveva più un nome ed era vestito di bianco. In giro per gli stage non c'erano più ostaggi, ma bombe da disinnescare. Per il resto era più o meno lo stesso gioco, solo più rifinito, sia a livello tecnico che di sistemi di gioco. A rappresentare una novità, fu l'approccio adottato da Sega con le versioni casalinghe, rispetto a quella arcade. Già Shinobi era stato addolcito nella versione Master System, che teneva conto del diverso contesto in cui veniva giocato aggiungendo una barra dell'energia, per rendere meno traumatico il gioco in salotto. La conversione del seguito, pubblicata su Mega Drive nel 1990, seguì una strada completamente diversa.

Il costume bianco del protagonista viene da Shadow Dancer

Chiamata Shadow Dancer: The Secret of Shinobi, diretta da Tomohiro Kondo, era praticamente un altro gioco e fu interessante anche per come mostrava il lavoro di adattamento che gli editori giapponesi facevano nelle versioni pubblicate nei diversi territori. Nel caso, in Giappone il protagonista si chiamava Hayate, il figlio di Joe Musashi, mentre nella versione occidentale era Musashi stesso. Il nemico di turno era l'associazione terroristica Union Lizard, che come nella versione coin-op voleva prendere il controllo del pianeta, ma qui i livelli erano completamente diversi: memorabili quelli della città in fiamme e il combattimento in cima alla Statua della Liberta. Il cane c'era ancora, ma al posto delle bombe erano tornati gli ostaggi e il design era stato reso più amichevole, dando al giocatore un margine d'errore maggiore rispetto alla versione arcade. Parliamo quindi di un titolo completamente diverso e unico, anche nella colonna sonora.

Interessante il fatto che le conversioni di Shadow Dancer per altri sistemi guardarono invece al coin-op. Sega fece questa scelta per un motivo ben preciso. Nel 1989, il Mega Drive aveva visto il lancio di The Revenge of Shinobi, diretto da Noriyoshi Oba, che aveva accompagnato l'arrivo della console nei negozi. Il team di sviluppo era completamente diverso da quello che si occupava degli arcade e aveva deciso di distaccarsi dall'originale, adottando una struttura meno rigida, fatta di livelli più ampi, dove non c'erano ostaggi da salvare o bombe da disinnescare, dove il numero degli shuriken era limitato, scelta che rese il gameplay più tattico, e dove la barra della vita graziava maggiormente il giocatore e aggiungeva la necessità di trovare oggetti per ricaricarla. Il protagonista era di nuovo Joe Musashi (in tutti i territori), che doveva vedersela con l'associazione terroristica Neo Zeed.

The Revenge of Shinobi

Il nostro aveva dalla sua le abilità classiche, oltre a ben quattro magie ninja, una delle quali gli permetteva di sacrificare una vita per fare una grande quantità di danni. Era anche un titolo tecnicamente impressionante per le console casalinghe dell'epoca, visto che i giocatori erano abituati agli sprite molto piccoli del NES e, in misura minore, del Master System, lì dove The Revenge of Shinobi ne offriva di grossi e dettagliati, quasi come quelli delle versioni da sala giochi.

Insomma, come uno dei primi giochi per console a 16-bit (il Super Nintendo arrivò più tardi del Mega Drive), ebbe l'onere di mostrare al mondo il salto generazionale possibile con le nuove tecnologie, impresa che gli riuscì alla perfezione. Non fu il gioco più impressionante tra quelli pubblicati per l'hardware di Sega, ma fu uno di quelli che rimasero più impressi, diventando parte integrante dell'identità della macchina. Da qui è possibile capire come mai la casa giapponese scelse di non realizzare una conversione diretta del coin-op di Shadow Dancer, cercando invece di capitalizzare sul successo di The Revenge of Shinobi.