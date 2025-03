Intel nomina Lip-Bu Tan come nuovo CEO: il futuro della compagnia è in gioco

A gennaio, la notizia dell' uscita di Pat Gelsinger ha scosso il settore. Sebbene ufficialmente si sia parlato di un ritiro, fonti interne hanno confermato che il consiglio di amministrazione ha perso fiducia nella sua strategia, ritenendo necessario un cambio di rotta. Ora la palla passa a Lip-Bu Tan , ex CEO di Cadence e membro del consiglio di amministrazione di Intel dal 2022 al 2024, che dovrà tracciare una nuova direzione per l'azienda.

Quale sarà la strategia di Intel con Lip-Bu Tan?

L'elemento chiave della nuova gestione sarà la scelta tra mantenere la produzione interna dei chip o separarla definitivamente, trasformando Intel in un'azienda focalizzata esclusivamente sulla progettazione.

Nel suo primo intervento ufficiale, Tan ha dichiarato: "Lavoreremo duramente per riportare Intel al vertice come produttore di chip e come azienda di livello mondiale nel settore del foundry. Vogliamo soddisfare i nostri clienti come mai prima d'ora."

Questo lascia intendere che Intel potrebbe non abbandonare completamente la produzione, ma ristrutturarla per renderla più competitiva. Il grande dilemma è se investire massicciamente per competere con TSMC e Samsung o ridimensionare il business produttivo, puntando sulle collaborazioni con altri attori del settore.